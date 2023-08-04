Çerkezköy Belediye Meclisi, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay yönetiminde bugün saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Çerkezköy Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Açılış ve yoklamanın ardından toplantının ilk gündem maddesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün "Kaymakamlık Lojmanı" hakkındaki yazısı görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Plan Notları İtirazları" konulu yazıları görüşüldü. Söz konusu gündem maddesi de görüşülmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Toplantının bir sonraki gündem maddesinde ise Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün "2023 Yılı Mali Ücret Tarifesi Zam Talebi" hakkındaki yazısı görüşüldü. Gündem maddesi oy çokluğu ile Tarife Komisyonu'na gönderildi.

Meclisin son gündem maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "Muhtelif Plan Notları Değişikliği" konulu yazıları görüşüldü. Gündem maddesi de görüşülmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

KOMİSYON RAPORLARI KARARA BAĞLANDI

Gündem maddelerinin görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından birinci oturumu kapatan Başkan Akay, komisyonların görüşmesi için toplantıya 30 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından başlayan ikinci oturumda gündem maddeleri, komisyon raporları doğrultusunda karara bağlandı. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nı sonlandıran Akay, bir sonraki meclis toplantısının 1 Eylül Cuma Günü saat 15.00'te yapılacağını kaydetti.