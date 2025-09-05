Çerkeş'te Zabıta Teşkilatı'nın 199. Yıl Dönümü Kutlandı

Çerkeş'te Zabıta Teşkilatı'nın 199. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Çerkeş Işıklar Konağı'nda düzenlenen programda, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Belediyesi zabıta personelinin günlerini tebrik etti.

Programda konuşan Sopacı, zabıtaların halkın güvenliği için gece gündüz görevinin başında olduğunu belirterek, "Sizler, belediyemizin sahadaki yüzüsünüz. Çalışmalarınızla hemşerilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırıyor, kamu düzeninin sağlanmasına önemli katkılarda bulunuyorsunuz. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Yemek ikramının ardından program sona erdi.