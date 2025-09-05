Çerkeş'te Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Çerkeş Belediyesi tarafından nüfusu artan mahallelerde yol çalışmaları yürütülüyor.

İlçedeki Yenimahalle, Karalar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Ulusu Mahallesi'nde toplam 7 kilometrelik yol soğuk asfalt ile kaplandı.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan yolların soğuk asfalt ile kaplandığını belirterek, "Vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtararak daha konforlu bir ulaşım imkanı sağladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yolları parke ve sıcak asfalt çalışmalarımızla daha da konforlu hale getireceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Çerkeş için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.