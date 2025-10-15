Çerkeş'te Yangın: 3 Ev ve 4 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çerkes ilçesi Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta gece saatlerinde ev yangını çıktı. Bitişik haldeki R.K., R.D. ve M.Y.'ye ait evler ile 4 samanlık, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 3 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Söndürme çalışmalarını takip eden Kaymakam Bulgurlu, yangından etkilenen vatandaşlara ve mahalleliye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.