Çerkeş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Çerkeş Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'nun açılış konuşmasının ardından 2025 yılında köylerde yapılması planlanan yatırım, faaliyet ve çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda Kurban Bayramı nedeniyle kurban hizmetleri faaliyetleri, atıkların bertaraf edilmesi, köylere su sayacı takılması ve temizlik hizmetlerine yönelik bilgilendirme de yapıldı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Şevki Sunaca, birlik müdürü Diyar Can ile kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.