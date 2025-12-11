Çerkeş'te yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Çerkeş'te yapılan 3. etap TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İstasyon Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların başından sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "İlçemizi hak ettiği en güzel noktaya getirmek için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz memleketimiz için hizmetkar olduk. Yarınlarımıza çok güzel bir Çerkeş bırakacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buradaki hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim huzurla, sağlıkla ve mutlulukla oturmayı nasip etsin." dedi.