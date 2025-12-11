Haberler

Çerkeş'te yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İstasyon Mahallesi'ndeki 3. etap TOKİ konutlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve ilçenin gelişimi için ekipleriyle büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çerkeş'te yapılan 3. etap TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İstasyon Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların başından sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "İlçemizi hak ettiği en güzel noktaya getirmek için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz memleketimiz için hizmetkar olduk. Yarınlarımıza çok güzel bir Çerkeş bırakacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buradaki hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim huzurla, sağlıkla ve mutlulukla oturmayı nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title