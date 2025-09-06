Haberler

Çerkeş Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş'te yeni hizmet binasında 5 aile hekimi ve sağlık çalışanıyla bebek ve çocuk sağlığı, yaşlı ve kronik hastaların takibi gibi hizmetler verilmeye başlandı. Ayrıca, aşı uygulamaları ve sağlık taramaları da gerçekleştiriliyor.

Çerkeş Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) yeni binasında hizmet vermeye başladı.

İstasyon Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki merkezde, 5 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarıyla gebe izlemi, bebek ve çocuk sağlığı, yaşlı ve kronik hastaların takipleri yapılıyor.

Bebeklik ve çocukluk aşılarının yanı sıra hac ve umre aşıları, kanser taramaları ve gebe bilgilendirme eğitimleri de uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.