Çerkeş Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başladı

Çerkeş Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) yeni binasında hizmet vermeye başladı.

İstasyon Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki merkezde, 5 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarıyla gebe izlemi, bebek ve çocuk sağlığı, yaşlı ve kronik hastaların takipleri yapılıyor.

Bebeklik ve çocukluk aşılarının yanı sıra hac ve umre aşıları, kanser taramaları ve gebe bilgilendirme eğitimleri de uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.