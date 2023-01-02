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CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda 14 kişi hayatını kaybetti

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CERESO eyalet hapishanesinden yükselen dumanlar Güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde güvenlik önlemi alması Bölgede bekleyen sağlık ekibi, kurtarma araçları ve polis araçları Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda aralarında gardiyanlarında bulunduğu...

CERESO eyalet hapishanesinden yükselen dumanlar

Güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde güvenlik önlemi alması

Bölgede bekleyen sağlık ekibi, kurtarma araçları ve polis araçları Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda aralarında gardiyanlarında bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, hapishane çevresinde önlem aldı.

Kaynak: AA / Christian Torres - Güncel

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