CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda 14 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler CERESO eyalet hapishanesinden yükselen dumanlar Güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde güvenlik önlemi alması Bölgede bekleyen sağlık ekibi, kurtarma araçları ve polis araçları Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda aralarında gardiyanlarında bulunduğu... CERESO eyalet hapishanesinden yükselen dumanlar Güvenlik güçlerinin hapishane çevresinde güvenlik önlemi alması Bölgede bekleyen sağlık ekibi, kurtarma araçları ve polis araçları Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda aralarında gardiyanlarında bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, hapishane çevresinde önlem aldı. Güncel Kaynak: AA / Christian Torres Ciudad Juarez Sonora Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› CERESO eyalet hapishanesinde çıkan isyanda 14 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.