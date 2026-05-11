Cep telefonunu almak isterken derede mahsur kaldı; itfaiye kurtardı

BATMAN'da düşen cep telefonunu almak için dereye giren kişi, çıkamayınca mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven indirerek mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında İluh Mahallesi'nden geçen İluh Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarındayken cep telefonunu suya düşüren kişi, telefonu almak için dereye girdi. Bir süre sonra çıkamayan kişi, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dereye merdiven indirip mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı