Haberler

Cep telefonunu almak isterken derede mahsur kaldı; itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da cep telefonunu almak için dereye giren bir kişi, çıkamayınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edilerek kişiyi kurtardı.

BATMAN'da düşen cep telefonunu almak için dereye giren kişi, çıkamayınca mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven indirerek mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında İluh Mahallesi'nden geçen İluh Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarındayken cep telefonunu suya düşüren kişi, telefonu almak için dereye girdi. Bir süre sonra çıkamayan kişi, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dereye merdiven indirip mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak

Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın