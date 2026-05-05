Centcom: "Uss George H.W. Bush Uçak Gemisi, Özgürlük Projesi Kapsamında Arap Denizi'nden Geçiyor. Gemide 60'tan Fazla Uçak Bulunuyor"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George H.W. Bush uçak gemisinin İran’a yönelik deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı’ndaki operasyonlara destek için Arap Denizi’nden geçtiğini açıkladı.

CENTCOM'un, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD'ye ait uçak gemisi USS George H.W. Bush'un (CVN 77), ABD Başkanı Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi" kapsamına Arap Denizi'nden geçmekte olduğu bildirildi.

CENTCOM'un, paylaşımında, "ABD kuvvetleri Umman Körfezi'nden İran'a karşı deniz ablukasını uygularken ve Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'ni desteklerken Arap Denizi'nden geçiyor. Gemi, bordasında 60'tan fazla uçak bulunduruyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
