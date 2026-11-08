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CENTCOM, Umman Körfezi'nde abluka ihlali gerekçesiyle gemiyi etkisiz hale getirdi

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CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran'a yönelik deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir ticari gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Uyarılan gemi ABD uçağınca arka kısmından vuruldu; temmuzdan bu yana 147 gemi yönlendirildi, 5 gemi etkisiz hale getirildi.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı uygulanan deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, söz konusu geminin, mürettebatının uyarılmasının ardından bir ABD uçağı tarafından hassas mühimmatla arka kısmından vurulduğu kaydedildi???????.

Açıklamada, ticari kargo gemisinin İran'a karşı uygulanan deniz ablukasını defalarca ihlal etmeye çalıştığı, bir İran limanını ziyaret ettikten sonra bölgesel sulardan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

CENTCOM'un, İran'a karşı uygulanan Amerikan deniz ablukasını sıkı bir şekilde uygulamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, temmuzdan bu yana 147 ticari geminin yönünün değiştirildiği, 5 ticari geminin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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