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CENTCOM, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00'te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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