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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Lübnan'a gönderilmek üzereyken ele geçirilen "İran menşeli silahlar" dolayısıyla Suriye yönetimini tebrik etti.

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Komutan Amiral Brad Cooper'ın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Cooper, açıklamasında, Lübnan'a geçirilmek üzereyken sınırda ele geçirilen "İran menşeli silahlar" ve çok sayıda "captagon" hapı nedeniyle Şam yönetimini tebrik ettiklerini belirtti.

CENTCOM Komutanı Cooper, yaptığı açıklamada, "Yasa dışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığını durdurmada son dönemde elde ettikleri başarıdan dolayı Suriyeli ortaklarımızı tebrik ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Cooper, Suriye Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin sınırda büyük miktarda captagon ele geçirdiğini, Suriye İç Güvenlik Güçlerinin ise İran Devrim Muhafızlarından kaçırılan silahları ele geçirdiğini kaydetti.

ABD'li komutan, "Bu çabalar, istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye'yi destekliyor ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA