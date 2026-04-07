Centcom: "Abd, İran'daki Hedeflere Saldırılarına Devam Ediyor"

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin 'Destansı Öfke (Epic Fury) Operasyonu' kapsamında İran'daki hedeflere saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

CENTCOM tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "ABD Donanması'na ait savaş uçakları, Epic Fury Operasyonu kapsamında USS Abraham Lincoln (CVN 72) gemisinden kalkış yapıyor. ABD kuvvetleri, İran içindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarına devam ediyor" denildi.

