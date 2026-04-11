Cennet Mağarası'nda 13 yıl sonra gölet oluştu

Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet Mağarası, 13 yıl aradan sonra yağmurlar sayesinde tekrar su ile dolarak gölet haline geldi. Mahalle muhtarı, 452 basamakla inilen mağarada meydana gelen kaynak patlamasını duyurdu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yetersiz yağışlar nedeniyle kuruyan doğa harikası Cennet Mağarası, 13 yıl sonra yeniden su ile doldu, gölet oluştu.

Türkiye'nin en önemli jeolojik oluşumlarından biri olan, Miyosen dönemine ait kireçtaşı tabakalarının binlerce yıllık aşınmasıyla oluşan, mitolojide Zeus ile Typhon'un savaşına ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet Mağarası, 13 yıl aradan sonra yeniden su ile buluştu.

'BİR KAYNAK PATLAMASI OLDU'

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Buraya 452 basamakla iniliyor. Tabanda büyük bir yer altı şelalesi ve su kaynağı var. 13 yıldır su kaynağı kaynamıyordu. Yağan yağmurlardan dolayı bu sene müthiş derecede bir kaynak patlaması oldu. Şu anda mağaramız, yarısına kadar su. Gelen ziyaretçilerimiz doğrudan gelip inerek buraları ziyaret edebilirler. 13 yıl önce kaynayan su, kurak dönem nedeniyle kayboldu. Şu andaki durumu; 13 yıl önceki kaynadığı kayaların altından yine aynı şekilde kaynamaya başladı" dedi. Öte yandan Mersin Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı verilerine göre; bu bölgeyi 2025 yılında 500 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
