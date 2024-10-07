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Cennet Aşık'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Cennet Aşık'ın Cenazesi Toprağa Verildi
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Konya'da otomobil kazasında hayatını kaybeden Cennet Aşık, otopsi sonrası Yazır Mezarlığı'nda defnedildi. Kazanın detaylarına göre, Aşık arkadaşlarıyla buluşup yolda karşıya geçerken kaza geçirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da Aziz C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Cennet Aşık'ın cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cennet Aşık'ın kazadan önce arkadaşları ile buluştuğu, dönüşte yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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