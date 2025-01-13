Cenk Küpeli, DSP'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli'yi makamında ağırladı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan DYP Genel Başkanı Küpeli şu ifadeleri kullandı:

"Eski Başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'in kurucusu olduğu ve ülkemiz siyasi tarihinde önemli bir yere sahip Demokratik Sol Parti'yi ziyaret ettik. Değerli Genel Başkan Mehmet Önder Aksakal'a, nazik misafirperverliklerinden dolayı Doğru Yol Partimizin tüm teşkilat mensupları adına teşekkür ederim."