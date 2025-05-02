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Cengiz Bozkurt, Karasu'da Hayranlarıyla Buluştu

Cengiz Bozkurt, Karasu'da Hayranlarıyla Buluştu
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Erdal Bakkal karakteriyle tanınan usta oyuncu Cengiz Bozkurt, çocukluk yıllarını geçirdiği Karasu'da düzenlenen söyleşi programında hayranlarıyla bir araya geldi. Sanat hayatına dair anılarını paylaşan Bozkurt, katılımcılara kitabını imzaladı.

Hafızalarda 'Erdal Bakkal' karakteri ile yer edinen usta oyuncuya Karasu'da yoğun ilgi

SAKARYA - İlkokul ve lise yıllarını Karasu'da geçiren, hafızalarda ise 'Erdal Bakkal' karakteriyle yer edinen usta oyuncu Cengiz Bozkurt, hayranlarıyla buluştu. Düzenlenen söyleşi programında ilçedeki hatıralrını ve sanat hayatındaki önemli hususları aktaran Bozkurt, söyleşinin sonunda katılımcılara özel kitabını imzaladı.

'Erdal Bakkal' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Cengiz Bozkurt, çocukluk yıllarının geçtiği Karasu'da düzenlenen söyleşi ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. İlçedeki çocukluk hatıralarını ve sanat yolculuğunu aktaran usta oyuncu ve yazar Cengiz Bozkurt, sanatseverlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Bozkurt, programın sonunda hayranları için kaleme aldığı 'Ben gülüyor muyum?' isimli kitabını imzaladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlkokul ve lise yıllarının Karasu ilçesinde geçtiğini vurgulayan usta oyuncu ve yazar Bozkurt, "Çocukluğuma dair hatıralarım, ailem ve arkadaşlarım ile yaşadığım hatıralar, benim hayatımın geri kalan kısmını belirledi, diyebilirim. Onun için izleri çok derin. Kitapta da birkaç yazımda bunu dile getirmişimdir. Karasu, duygusal bağımın çok yüzsek olduğu, çocukluğumu bıraktığım bir yer. Onun için tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Hem çocukluk arkadaşlarımı görüyorum hem de kaybolan çocukluğumu arıyorum" dedi. Cengiz Bozkurt, program sonunda Karasu halkı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - Güncel
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