Haberler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de gerçekleştirilen krizin çözümüne yönelik ikinci gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere katılan taraflar, anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi.

Cenevre'de bir otelde düzenlenen görüşmeler, yerel saatle 09.40 civarında başladı.

Basına kapalı görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından heyetler, otelden ayrılmaya başladı.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin üçüncü tura ait yapılan dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürmüştü.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA " / " + Muhammet İkbal Arslan -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu