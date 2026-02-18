Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi.

Cenevre'de bir otelde düzenlenen görüşmeler, yerel saatle 09.40 civarında başladı.

Basına kapalı görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin sona ermesinin ardından heyetler, otelden ayrılmaya başladı.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin üçüncü tura ait yapılan dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürmüştü.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.