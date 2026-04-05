Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kardeşinin cenaze törenine katılan 70 yaşındaki Ayşe Öksüz, tabut başında fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Güzen (60), tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Güzen için bugün Akpınar Mahallesi'nde Hatipoğlu Cami'sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

KARDEŞİNİN TABUTU BAŞINDA FENALAŞTI

Güzen, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Güzen'in ablası Ayşe Öksüz (70), kardeşinin tabutu başında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz'e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

Ayşe Öksüz'ün Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

TC:

Allah rahmet eylesin . Kardeş acısı çok ağırdır. Allah kimseye yasatmasin

sade vatandaş:

Allah rahmet eylesin kaçış yok hayatın acı gerçekleriyle hepimiz eninde sonunda yüzleşeceğiz hiç birinizin itiraz edemeyeceği bir gerçek var istersen et farketmez ister sokaktaki sıradan biri ol ister herhangi bir ülkenin dünya lideri hepimiz bir gün istisnasız öleceğiz. aileden yalnız biri bütün aile üyelerinin ölümünü görecek, aileden yalnız birinin ölümünü bütün aile üyeleri görecek,bütün aile üyeleri yalnız aileden birinin ölümünü göremeyecek hepinize şimdiden Allah rahmet eylesin.

Sirac Arslan:

Allah rahmet eylesin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

