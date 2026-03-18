Cemre Vakfı gönüllüleri huzurevi sakinleriyle bostan kurdu

Cemre Vakfı gönüllüleri, Yaşlılar Haftası kapsamında Çekmeköy Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde huzurevi sakinleriyle etkinlik düzenledi.

Vakıf gönüllüleri, huzurevinin bahçesinde bostan kurulacak alanın temizliğini yapıp dikime hazır hale getirdi. Ardından huzurevi sakinleri ve gönüllüler, alana çeşitli fidanlar ve bitkiler dikti.

Bostana domates, salatalık, biber, patlıcan, çilek ve karpuz tohumları eken gönüllüler ile huzurevi sakinleri, gün boyunca hem üretmenin hem de birlikte doğayla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kurulan bahçeyle huzurevi sakinlerinin günlük yaşamına katkı sağlanması ve onların doğayla bağının güçlendirilmesi amaçlandı.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevinde yaptıkları bu çalışmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çalışmayı, daha yeşil bahçelere kavuşmak için yaptıklarını aktaran Gökgöz, şunları söyledi:

"Vakfımızın adı zaten cemre düşme metaforundan geliyor. Biz gönüllülerimize cemre diyoruz. Bugün de bu huzurevinin bahçesine düşüyoruz cemreler olarak. Bostandan başladık ama bu bahçenin tamamını gönüllerimizle yapacağız. Birkaç günlük bir çalışma olacak. Bu bostanın da bir hikayesi var. Huzurevinde yaşayan ve rahmetli olan Avni Can amcamızın baktığı, vefatından sonra atıl kalan bir bostandı. Şimdi cemrelerle birlikte bugünden itibaren meyve ağaçları ve sebzelerle dolduracağız. 2026'da birçok huzurevinde bu tür faaliyetler yapacağız."

"Onların evini birlikte güzelleştireceğiz"

Gönüllülerden Büşra Keser, Yaşlılar Haftası kapsamında böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Ramazan Bayramı öncesinde huzurevi sakinlerine güzel bir bahçe bırakmak istediklerini dile getirdi.

Burada kalanların, dikilen sebze ve meyveleri dalından koparıp yiyebileceklerini aktaran Keser, "Böyle güzel bir haftada burada olmak benim için gurur verici." dedi.

Gönüllülerden üniversite öğrencisi Tayyip Minsin ise "Ramazan Bayramı öncesi büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler diye buraya geldik. Onların derdini dinleyelim, moral verelim istedik. Böyle bir enerjiyle, gençlerle yaşlılar arasında köprü kurup onlarla birlikte mutlu olacağız. Onların gönüllerini hoş etmek için buradayız. Büyüklerimizle zaman zaman buranın bakımlarını yapacağız. Burası onların evi, onların evini birlikte güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.