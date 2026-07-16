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Cemre Vakfı, TÜBİTAK işbirliğiyle Arktik'te iklim araştırmalarına katıldı

Cemre Vakfı, TÜBİTAK işbirliğiyle Arktik'te iklim araştırmalarına katıldı
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Cemre Vakfı, TÜBİTAK KARE işbirliğiyle Arktik bölgesinde bilimsel araştırmalara katılarak iklim değişikliğinin kutup ekosistemine etkilerini inceliyor. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında eriyen buzullar ve deniz ekosistemindeki değişimler gözlemleniyor.

Cemre Vakfı, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile yürüttüğü işbirliği kapsamında Arktik bölgesinde bilimsel araştırmalara katılarak iklim değişikliğinin kutup ekosistemi üzerindeki etkilerini incelemeye başladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Cemre Vakfı gönüllülerinin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK KARE yürütücülüğünde gerçekleştirilen "6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi" kapsamında Arktik'te saha çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Kutup araştırmaları ve bilimsel gençlik programı ortaklığı çerçevesinde araştırmalar yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, eriyen buzullar, deniz ekosistemindeki değişimler ve iklim değişikliğinin kutup bölgesindeki etkilerinin gözlemlenerek bilimsel verilerin toplandığı kaydedildi.

Kutuplarda yaşanan değişimlerin küresel iklim sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu, bu bölgelerdeki buz kayıplarının dünyanın farklı bölgelerinde kuraklık, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarını etkileyebildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilimsel çalışmalarla kutup ekosistemindeki hassas dengenin güncel veriler ve saha gözlemleriyle kayıt altına alınması, deniz ekolojisi ve küresel iklim diplomasisi konularında gençlerin farkındalığının artırılması ve küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasına yönelik uluslararası çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor. Bilimsel araştırmalar ve gençlerin katılımıyla iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek vermesi önem arz ediyor."

Kaynak: AA / Gülseli Kenarlı
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