Çemişgezek'te Eve Giren Yılan Doğaya Salındı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir daireye giren yılan, ev sahiplerinin yardım istemesi üzerine yakalandı ve doğal ortamına bırakıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde eve giren yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
İlçedeki Asel konutlarındaki bir dairenin içerisine yılan girmesi üzerine ev sahipleri, komşularından yardım istedi.
Bunun üzere eve gelen Ali Asker Al uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerde yakalayarak kovaya koydu.
Güvenli şekilde evden çıkarılan yılan, yerleşim yerlerinin uzağında doğaya salındı.