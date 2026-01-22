Haberler

İmar planlarında cemevi gösterimine ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlemesiyle cemevi inşası için imar planlarına 'kültürel tesis' alanı olarak yer alabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görüş ve talebi doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, imar planlarında "kültürel tesis" alanı olarak belirlenen yerlerde cemevi gösterimi ile tahsis yapılabilmesi ve inşa edilebilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin cemevlerine dair imar planı kararlarında gösterim konusunda yaşadıkları belirsizlikler ortadan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
