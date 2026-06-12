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Ressam Cemal Toy'un "Su, Kağıt, Boya" sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam Cemal Toy'un 'Su, Kağıt, Boya' sergisi sanatseverlerle buluştu
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Ressam Cemal Toy'un geleneksel unsurları çağdaş bir bakışla yorumladığı 'Su, Kağıt, Boya' sergisi, Karaköy'deki Black Light Gallery'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 25 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Cemal Toy'un "Su, Kağıt, Boya" başlıklı sergisi, Karaköy Fransız Geçidi'nde yer alan Black Light Gallery'de açıldı.

Papirüs, keten, Hint kağıtları, el yapımı yüzeyler ve Türk kilimi parçaları gibi farklı materyallerle çalışan sanatçı, geleneksel unsurları çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak eserlerine taşıyor.

Sanatçının malzeme yaklaşımına odaklanan sergi, su, kağıt ve boya arasındaki etkileşimi merkezine alıyor.

"Burada en önemli başat öge kağıt"

AA muhabirine açıklamada bulunan Toy, sergideki eserlerinde kağıdın emek içeren yapısını ve kendine has belleğini temel aldığını belirterek "'Cemal Toy' deyince insanların aklına genelde İstanbul geliyor. Ben de İstanbul'u çok daha farklı malzemelerle bu sergide sunmayı amaçladım. Burada en önemli başat öge kağıt. 20'den fazla ülkeden topladığımız bu kağıtları yıllar içinde zaten kullanıyordum. Özellikle papirüsü 1995'lerden beri tuvallerin yüzeyine yapıştırıp onların üzerine eserlerimi yapıyordum." dedi.

Sanatçı, geleneksel ile moderni bir araya getirdiği eserlerinde Osmanlı döneminde kullanılan murakka tekniğinden yararlandığını aktararak, bu teknikte kağıtları zemine yapıştırıp şekillendirerek bugünün kolaj anlayışıyla yeniden yorumladığını ifade etti.

"Su, kağıt ve boyanın tasavvufi derinliği var"

Eserlerindeki renk ve dokulara dair ise Toy, el yapımı kağıtların bitkisel boyalarla renklendirilmesinin bir doku oluşturduğunu söyledi.

Çalışmalarında su bazlı boyaları tercih ettiğini dile getiren Cemal Toy, "Su hayatın başlangıcını ve anlamını temsil ediyor. Su, kağıt ve boya arasındaki ilişki eserlerimin temelini oluşturuyor. Boyanın da tasavvufta boyanmak ve boyamak gibi daha derin sembolik anlamları bulunuyor." diye konuştu.

Atölyesinde her yaştan gruba profesyonel anlamda sanat eğitimi vermeyi sürdüren sanatçı, sergideki eserlerin bir anlamda "ders niteliğinde" birer çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul, zaman, insan ve hafıza gibi temaların, farklı yüzeyler ve izler üzerinden karşılık bulduğu "Su, Kağıt, Boya" sergisi, 25 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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