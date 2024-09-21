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Cemal Dönmezer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cemal Dönmezer, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Hukukçu Ordinaryus Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in oğlu Cemal Dönmezer, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Kumluca'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, hukukçu Ordinaryus Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in oğlu, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından avukat Cemal Dönmezer (71) toprağa verildi.

Emekli olduktan sonra Kumluca'ya bağlı tatil beldesi Olympos'a yerleşen Cemal Dönmezer, uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi. Hukukçu Ordinaryus Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in oğlu, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in dava arkadaşlarından Cemal Dönmezer için bugün Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi Kilisyakası Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, önceki dönem İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi ile Kumluca, Konyaaltı, İbradı, Alanya ve Kaş ilçe başkanları da katıldı. Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Cemal Dönmezer'in cenazesi Çayalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Dönmezer'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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