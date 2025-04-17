Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Yurt Dışına Çıkış Yasağı İtirazı Reddedildi

(ANKARA) - Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağına yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu. Üzümoğlu, bu karara tepki göstererek, "Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak" diye sordu.

Oyuncu Yiğitoğlu, sosyal medyada boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yasağa ilişkin itirazının reddedildiğini duyurdu. Üzümoğlu, "Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.