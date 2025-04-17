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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Yurt Dışına Çıkış Yasağı İtirazı Reddedildi

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurt dışına çıkış yasağının itirazının reddedildiğini açıkladı ve sanatını icra edememenin zorluğuna dikkat çekti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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