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Cem TV, Alevi topluluğundan destek görmeyince yayınlarını sonlandırma kararı aldı

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Cem TV, Alevi topluluğundan destek görmeyince yayınlarını sonlandırma kararı aldı
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Cem TV yönetimi, kanalın yayıncılık faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Erol Işık, Alevi topluluğuna hizmet için kurulduklarını ancak destek görmediklerini belirterek, yeniden yayına başlayamazlarsa Alevi topluluğunun Cem TV izleyemeyeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Cem TV yönetimi, kanalın yayınlarına son verme kararı aldıklarını duyurdu.

Cem TV'nin yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kanalın yayın hayatını sonlandırma kararı aldıklarını duyuran Işık'ın açıklamasını, kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Karadağ da paylaştı.

Işık, kanalın yayıncılık faaliyetleri dışında yaşadığı sorunlara değinerek, "Büyük mücadelelerle sürdürdüğümüz yayınlarımızı çok yakında sona erdirmeye karar verdik. Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla kurduğumuz ve yayınlarımızı sürdürdüğümüz halde o topluluktan en ufak bir destek görmedik" ifadelerini kullandı.

Topluma can suyu olmayı amaçladıklarını, toplumun sesini duyurmayı hedeflediklerini belirten Erol Işık, şunları kaydetti:

"Cem TV'nin yayın hakkı bizde. Bu yüzden biz yeniden yayına başlayamazsak Alevi topluluğu, kendi inançlarını, kendi gelenek göreneklerini en iyi şekilde tanıtacakları bir Cem TV'yi izleyemeyecek. Cem TV, biz yeniden yayına başlayana kadar artık yok."

Kaynak: ANKA
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