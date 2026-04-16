Ressam Cem Kebenç'in "Kavuklu Serisi" Baba Sahne'de sanatseverlerle buluştu

Ressam Cem Kebenç, son kavuklu Şevket Çoruh'un tiyatrosu Baba Sahne için 'Kavuklu Serisi'ni resmetti. Sanatseverler, İsmail Dümbüllü, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'in yağlı boya portreleriyle buluştu.

Seriyi oluşturan İsmail Dümbüllü, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'in yağlı boya portreleri Baba Sahne fuayesinde sanatseverlerle buluştu.

Kebenç ayrıca Kel Hasan Efendi'nin, Münir Özkul'un ve Şevket Çoruh'un tablolarının yapımına da devam ediyor.

Kavuk, Türk tiyatrosunda simgesel olarak ustalığın ve geleneğin temsilcisi kabul ediliyor. Tuluat oyuncusu Kel Hasan Efendi'nin İsmail Dümbüllü'ye, onun da Münir Özkul'a devrettiği kavuğu yaklaşık 30 yıl boyunca Ferhan Şensoy taşıdı.

Şensoy'un 2016'da Rasim Öztekin'e devrettiği kavuğu, 2020'de ise Şevket Çoruh devraldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
