Çeltikçi'de Yeni Su Deposu Yapılacak
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla eski su deposu yıkılarak yerine daha büyük ve modern bir su deposu inşa edileceği açıklandı. Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin, halkın refahını artırmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki su deposu yenileniyor
Çeltikçi Belediyesince eksi su deposunun yıkım işlemi başlatıldı.
İçme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik eski su deposunun yerine daha büyük ve modern bir su deposu yapılacağı bildirildi.
Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin de halkın ihtiyaçlarını karşılamanın ve refahını artırmanın belediyenin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.