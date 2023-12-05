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Çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan, Enka Oditoryumu'nda konser verecek

5 Aralık 2023 11:25 Son Güncelleme: 11:26 Abone Ol

Çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan, 'Dünya Şarkıları' projesi kapsamında 13 Aralık'ta Enka Oditoryumu'nda sahne alacak. Konserde Zülfü Livaneli şarkılarının yanı sıra diğer ünlü bestecilerin eserlerini de seslendirecekler.