Çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan, Enka Oditoryumu'nda konser verecek
Çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan, 'Dünya Şarkıları' projesi kapsamında 13 Aralık'ta Enka Oditoryumu'nda sahne alacak. Konserde Zülfü Livaneli şarkılarının yanı sıra diğer ünlü bestecilerin eserlerini de seslendirecekler.
Çellist Jamal Aliyev ile piyanist Ece Dağıstan, "Dünya Şarkıları" isimli projeleri kapsamında 13 Aralık'ta Enka Oditoryumu'nda sahne alacak.
ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre ikili, konserde Zülfü Livaneli şarkılarının yanı sıra Astor Piazzolla'nın "Libertango", Fahir Atakoğlu'nun "Sultan", Georgy Sviridov'un "The Snowstorm: Romance" adlı eserlerini yorumlayacak.