Çelikhan'da kar yağışı etkili oluyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devam eden kar yağışı ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Esnaflar ev ve iş yerlerinin çatısını temizlerken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Esnaflar ev ve iş yerlerininin çatısını temizledi.

Ekipler ise kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Çelikhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve karayolları ekipleri yoğun kar küreme çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
