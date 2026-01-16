Haberler

Çelikhan'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Çelikhan'da kar temizleme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mahmut Şahin, ilçedeki hayatın normalleşmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmaları sürürüyor.

İlçe merkezinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaya ve araç trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini temizliyor.

Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, gazetecilere, ilçedeki hayatın normalleşmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda iş makineleri ve kar küreme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Şahin, araç sürücülerinin daha dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay