Çelikhan'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmaları sürürüyor.

İlçe merkezinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaya ve araç trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini temizliyor.

Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, gazetecilere, ilçedeki hayatın normalleşmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda iş makineleri ve kar küreme ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Şahin, araç sürücülerinin daha dikkatli olmasını istedi.