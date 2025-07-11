Çelikhan'da Cuma Namazı Öncesi Aşure İkramı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cuma namazı öncesi vatandaşa aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı nedeniyle İlçe müftülüğü tarafından organize edilen bin 500 kişilik aşure İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından Ulu Cami avlusunda dağıtıldı.

Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülkadir Akkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.