Çelikhan'da Cuma Namazı Öncesi Aşure İkramı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda 1.500 kişiye aşure dağıtıldı. İlçe Müftüsü İsmail Çelik'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin yöneticileri de hazır bulundu.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cuma namazı öncesi vatandaşa aşure dağıtıldı.
Muharrem ayı nedeniyle İlçe müftülüğü tarafından organize edilen bin 500 kişilik aşure İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından Ulu Cami avlusunda dağıtıldı.
Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülkadir Akkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel