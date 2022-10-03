Çelik: "(Tokat Valisi'nin elinin sıkılmaması) Bu kişiler açığa alınmıştır ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
"(Tokat Valisi'nin elinin sıkılmaması) Bu kişiler açığa alınmıştır ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir"
Kaynak: AA / Bayram Akkaya - Güncel