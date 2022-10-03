Çelik: "(Tokat Valisi'nin elinin sıkılmaması) Bu kişiler açığa alınmıştır ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir" Güncel Haberler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (6) "(Tokat Valisi'nin elinin sıkılmaması) Bu kişiler açığa alınmıştır ve yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir" Güncel Kaynak: AA / Bayram Akkaya Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Tokat Güncel Haberler

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