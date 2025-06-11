Celal Akın İlkokulu Öğrencilerinden Erzurum Kalesi’nde Okuma Etkinliği
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Erzurum Kalesi'nde kitap okuyarak farkındalık oluşturdular. Etkinlik, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında Erzurum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte kitap okudu.
Kuruculuğunu Celal Akın İlkokulu öğretmenlerinden Canan Ulukurt ve Romanya'dan Lilia Lazar'ın yaptığı "Okulumu Seviyorum" e-Twinning projesi kapsamında Erzurum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte idareci, öğretmen, veliler ve öğrenciler okuma şenliği düzenledi.
Erzurum Kalesi'ndeki açık alanda kitap okuyarak farkındalık oluşturan öğrenciler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel