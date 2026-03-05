Haberler

Çekya Başbakanı Babis'in dokunulmazlığının kaldırılması önergesi mecliste reddedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya'da Temsilciler Meclisi, AB sübvansiyonlarıyla ilgili dolandırıcılık iddialarıyla hakkında dava açılan Başbakan Andrej Babis'in dokunulmazlığını kaldırma önergesini oylayarak reddetti. Hükümetin çoğunluğu, önergeye karşı oy kullandı.

Çekya'da Temsilciler Meclisi, Avrupa Birliği (AB) sübvansiyonlarıyla ilgili "dolandırıcılık" yaptığına dair hakkında dava açılan Başbakan Andrej Babis'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik önergeyi reddetti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Temsilciler Meclisinde, Başbakan Babis'in dokunulmazlığının kaldırılması önergesi oylamaya sunuldu.

Toplam 200 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 186 milletvekili oylama sırasında hazır bulundu.

Mecliste çoğunluğa sahip olan koalisyon hükümetinin mevcut 104 üyesi, Babis'in dokunulmazlığının kaldırılması aleyhinde oy kullandı. Muhalefetten 81 milletvekili önerge lehinde oy kullanırken bir kişi ise çekimser kaldı.

Oylama sonucu önerge reddedildi.

Öte yandan seçim kampanyası sürecinde hazırlattığı afişlerle nefret suçlaması yöneltilen Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın dokunulmazlığının kaldırılması önergesi de aynı oy oranlarıyla reddedildi.

Milyarder iş insanı Babis'in, siyasete girmeden önce bir girişimi vesilesiyle AB'den 2 milyon avroluk hibe alırken "dolandırıcılık" yaptığı iddia edilmiş ve hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!