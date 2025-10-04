Haberler

Çekya Genel Seçiminde Popülist Parti Önde, Koalisyon Hükümeti Beklentisi

Güncelleme:
Çekya'da yapılan genel seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) birinci sırada yer aldı. Ancak, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak sandalyeye ulaşamadı ve koalisyon hükümeti kurulması öngörülüyor.

Çekya'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki popülist Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) önde tamamlarken, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak sayıya ulaşamadı.

Oyların tamamına yakını sayılırken, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin 200 üyesinin belirlendiği seçimde henüz kesinleşmemiş ilk sonuçlara göre oyların yüzde 34,93'ünü alan ANO birinci parti oldu.

İktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu (Birlikte) ittifakı ise bir önceki seçime göre yüzde 4 kaybederek oyların yüzde 23,07'sini aldı.

Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11,12 ile seçimi 3. sırada tamamlarken, Çekya Korsan Partisi'nin oy oranı da yüzde 8,78'e ulaştı.

Aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) yüzde 7,85 oy alırken, 2022'de kurulan sağ "Motorcular Kendileri İçin" partisi yüzde 6,80 ile yüzde 5'lik barajı aşmayı başardı.

Seçim sonuçları, koalisyon hükümetine işaret ediyor

Tek başına hükümeti kurmak için 200 üyelik Temsilciler Meclisi'nde en az 101 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Bu seçimde ise hiçbir parti bu sayıya ulaşamadı.

ANO'nun, koalisyon hükümeti kurmak için ilk önce aşırı sağ SPD ile masaya oturması öngörülüyor.

Anlaşmaları durumunda iki partinin Temsilciler Meclisi'nde sandalyesi 96'ya ulaşıyor. Bu durumda ANO'nun, SPD'nin dışında barajı geçmeyi başaran bir diğer sağ parti olan "Motorcular Kendileri İçin" ile de görüşmesi bekleniyor.

2021'deki genel seçimde Spolu ittifakının STAN ve Çekya Korsan Partisi'yle kurduğu koalisyon hükümeti, bu seçimde iktidar olabilmek için yeterli sandalyeye ulaşamadı.

