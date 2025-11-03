Çekya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Oluştu

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı "Motorcular" partisi ile koalisyon hükümeti konusundaki anlaşmayı imzaladı.

Radio Prague International'ın haberine göre, seçimin ardından ilk Temsilciler Meclisi oturumu düzenlendi.

Yeni seçilen milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Seçimin kazananı ANO, SPD ve "Motorcular" partileriyle koalisyon hükümeti konusundaki anlaşmayı da imzaladı.

Buna göre, başbakan ANO'dan, temsilciler meclisi başkanı adayı SPD tarafından aday gösterilecek. Oluşan koalisyon, 200 üyeli Temsilciler Meclisinde 108 sandalyeyi temsil edecek.

ANO, Maliye, Sanayi, Sağlık, Çalışma, İçişleri, Bölgesel Kalkınma ve Adalet dahil 9 bakanlığa, SPD de Savunma, Tarım ve Ulaştırma bakanlıkları pozisyonlarına aday çıkaracak.

"Motorcular" ise Dışişleri, Kültür ve Çevre bakanlıklarının yanı sıra yeni kurulacak olan Spor, Önleme ve Sağlık Bakanlığına aday gösterecek.

SPD Genel Başkanı Tomio Okamura, anlaşmayı "Çek çıkarlarına zarar veren bir hükümetin sonu" diye nitelendirirken, "Motorcular" partisi lideri Petr Macinka, "seçmenlerin talep ettiği değişimin ilk adımı" şeklinde tanımladı.