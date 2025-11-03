Haberler

Çekya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Oluştu

Güncelleme:
Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimlerin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ile 'Motorcular' partisiyle koalisyon hükümeti kurma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, koalisyon 200 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 108 sandalye sahibi olacak.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
