Çekya'da, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne kimin katılacağı konusundaki anlaşmazlık sürüyor

Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Andrej Babis arasında, temmuzda Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kimin katılacağına dair süregelen bir anlaşmazlık var. Pavel, zirveye katılmak istediğini belirtirken, Babis bunun anayasa gereği mümkün olmadığını savunuyor.

Radio Prague International'ın haberine göre, Başbakan Andrej Babis, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde Çekya'nın temsiline ilişkin konuyu ele almak üzere Prag Kalesi'nde Pavel ile bir araya geldi.

Pavel, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Babis'in, Cumhurbaşkanının Ankara'ya gidecek heyetin bir parçası olmaması gerektiğini savunmasına rağmen zirveye katılmayı planladığını bildirdi.

Çekya'yı yurt dışında temsil etmenin Cumhurbaşkanının anayasal yetkisi olduğunu dile getiren Pavel, zirveye katılmasının engellenmesi halinde son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurmayı değerlendireceğini aktardı.

Pavel, devlet başkanlarının katılacağı gayri resmi akşam yemeği ve küresel güvenlik konulu görüşmeler dahil NATO Zirvesi'nin açılış bölümüne katılmakta ısrarcı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pavel, orada yapılacak resmi görüşmelere ise Babis'in, dışişleri ve savunma bakanlarıyla birlikte katılabileceğini ifade etti.

Başkent Prag'daki Charles Üniversitesinde nisanda düzenlenen bir etkinlikte Pavel, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne Çekya'yı temsilen katılmak istediğini belirtmişti.

Babis liderliğindeki hükümet ise Pavel'in ülkede kalması ve Çekya'yı Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanının temsil etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
