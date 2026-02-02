Çekya'da Dışişleri Bakanı ile tartışan Cumhurbaşkanı'na destek gösterisi düzenlendi

Çekya'da Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın, bakan adayını onaylamadığı gerekçesiyle Anayasayı ihlal etmekle suçladığı Cumhurbaşkanı Petr Pavel'e destek için on binlerce kişi başkent Prag'ın meydanında gösteri yaptı.

Çek basınında yer alan haberlere göre, on binlerce kişi Cumhurbaşkanı Pavel'e destek için Prag'ın merkezinde toplandı.

Çekya, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, Macinka'nın, bakan ataması konusunda Anayasayı ihlal etmekle suçladığı Pavel'e destek sloganları attı.

Prag dışındaki bazı şehirlerde de Pavel'e destek gösterileri düzenlendi.

Pavel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, destek için sokağa çıkan göstericilere teşekkür ederek, Çek halkının net ve kararlı duruş sergilediğini belirtti.

Olayla ilgili gerginlik artarken, muhalefet partileri hükümete karşı güvensizlik oylaması başlatacağını açıkladı.

Tartışma, Pavel'in, Turek'in bakanlığını onaylamayacağını açıklamasıyla başlamıştı

Hükümet ile Cumhurbaşkanı Pavel arasında yaşanan anlaşmazlık, koalisyon hükümetinin, Motorcular Partisinden Filip Turek'i Dışişleri Bakanlığına aday göstermesiyle başladı.

Pavel, "nefrete teşvik" ve "ırkçılık" içeren sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Turek'in, kabinede yer almasını reddetmiş, bunun üzerine koalisyon hükümeti, Dışişleri Bakanlığına Motorcular Partisi Genel Başkanı Macinka'yı aday göstermişti.

Bu kabineyi onaylayan Pavel, hükümetin, bu sefer Turek'i Çevre Bakanlığına aday gösterme niyetini açıklamasının ardından buna da karşı çıktığını bildirmişti.

Pavel, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Macinka'nın, Turek'i atamadığı gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığını açıklamıştı.

Macinka'nın Cumhurbaşkanı Danışmanı Petr Kolar'a gönderdiği mesajları yayımlayan Pavel, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'na baskı yaparak Turek'in bakanlığını kabul etmeye zorlamaya çalıştığını kaydetmişti.

Pavel, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını vurgulayarak, gönderilen mesajları avukatlara ileterek şantaj suçundan şikayette bulunacağını bildirmişti.

Haberlere göre Macinka, bu mesajlarda, Pavel'i Anayasayı ihlal etmekle suçladı ve Turek'i atamaması halinde "sonuçlarına katlanmakla" tehdit etti.