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Otoyolda Yarışan Sürücülere 138 Bin TL Ceza

Otoyolda Yarışan Sürücülere 138 Bin TL Ceza
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, Otoyol Jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücülere 138 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca 1 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarış yaparak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, Otoyol Jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücülere 138 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konuldu. Çalışmalarda 1 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle tehlikeli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 138 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgelerine 2 yıl süreyle el konulurken, 1 otomobille 1 motosiklet trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin süreceği öğrenildii.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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