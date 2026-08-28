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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Bariyere Çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Bariyere Çarptı
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyere çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, seyir halindeki TIR, bariyere çarptı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AGJ 102 plakalı TIR, bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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