Çekmeköy'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

ÇEKMEKÖY'de virajı alamayan beton mikserinin devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KUN 413 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı