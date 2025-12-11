Haberler

Çekmeköy'de polisin şehit edildiği operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Çekmeköy'de polisin şehit edildiği operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada etkisiz hale getirilen saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve eşi Simge A. gözaltına alındı.

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada etkisiz hale getirilen saldırgan Ramazan A.'nın eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A., kardeşi Çetin A. ve eşi Simge A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı. Dün sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 4 numaralı dairede bulunan Ramazan Açik'in polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli Ramazan Açik'in etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı. Binada yapılan incelemelerde, silahlı saldırının meydana geldiği orta katta 11 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğu, saldırganın polislere yönelik 11 el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramada 90 santimetre uzunluğunda bir kılıç ile hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Üst katta baba Cemal Açik evinde ise çelik kasa içerisinde 1 tabanca, uzun namlulu bir silaha ait içinde 30 mermi bulunan bir şarjör ve iki boş şarjör ele geçirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN AİLESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aile apartmanında kaldığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A.'nın eşi, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title