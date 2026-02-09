Haberler

Çekmeköy'de beton bariyere çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'nde bulunan beton bariyere çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de bir otomobilin gişelerde bulunan beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 FMR 076 plakalı otomobil, Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasarlı otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, gişelere doğru süratle ilerleyen aracın kontrolden çıkıp savrularak beton bariyerlere çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi