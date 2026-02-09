Haberler

Çekmeköy'de beton bariyere çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

Güncelleme:
Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'nde bir otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'de, bir otomobilin gişelerde bulunan beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 06 FMR 076 plakalı otomobil, Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasarlı otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

