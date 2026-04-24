Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık ilk kez hakim karşısında

Esra GÜNTEPE / -ÇEKMEKÖY'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan tutuklu sanık Furkan Samet Bakalım (17), 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım(17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşma saat 11.00'de başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
