Dükkanın önüne geldi, hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı! Nedeni akılalmaz
Çekmeköy'de metruk binada yaşayan bir kişi, gürültü yaptıklarını iddia ederek otomobil tamirhanesinin önüne geldi ve hiçbir şey söylemeden kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şüphelinin iş yeri sahipleriyle aynı konu üzerine sık sık tartıştığı öğrenildi. 7 suç kaydı bulunan saldırgan tutuklandı.
- İstanbul Çekmeköy'de 16 Kasım'da bir otomobil tamirhanesine kurşun sıkıldı ve olayda ölen veya yaralanan olmadı.
- Şüpheli U.E., iş yerinin önüne gelip hiçbir şey söylemeden ateş etti ve daha önce 7 suç kaydı bulunuyor.
- Şüpheli U.E. gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Çekmeköy'e bağlı Ekşioğlu Mahallesi'nde 16 Kasım'da meydana gelen olayda bir otomobil tamirhanesinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yerindeki araçlardan birine kurşun isabet ettiği belirlendi.
İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDI
İş yeri sahibi yakındaki metruk binada yaşayan bir kişinin gürültü yaptıkları iddiasıyla sık sık kendileriyle tartıştığını söyleyerek, olay günü de iş yerinin önüne bir kez daha geldiğini ve hiçbir şey söylemeden ateş etmeye başladığını söyledi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda olaydan sonra kaçan U.E. gözaltına alındı. Şüpheli U.E.'nin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.