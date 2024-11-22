Çekmeköy'de İşçi Barakasında Yangın Çıktı
Çekmeköy'de işçilerin kaldığı bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Nişantepe Mahallesi'ndeki yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Çekmeköy'de işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nişantepe Mahallesi Saraylar Caddesi'nde klima gider aparatları yapan işletmenin bahçesindeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın büyümeden itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.
Barakada hasar oluştu.